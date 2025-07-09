Историческое осуждение агрессора: в Украине объяснили решение ЕСПЧ против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал РФ ответственной за нарушение прав человека в Украине и сбитие рейса MH17. Это самое масштабное осуждение агрессора в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину в Facebook.
Она отметила, что к судебному делу Украины и Нидерландов против России в качестве третьей стороны присоединились 26 стран, общественные организации и Фонд авиакатастрофы MH17.
"Невероятно. Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу "Украина-Нидерланды против России" – наиболее масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и возможно в новейшей истории", - подчеркнула вице-премьер.
Стефанишина напомнила, что суд признал действия России в Украине беспрецедентными по характеру и масштабу насилия. При этом, как отмечается в решении суда, злобные заявления РФ о праве Украины на существование являются угрозой для мирного сосуществования в Европе.
"Ни в одном из предыдущих конфликтов не было столь единодушного осуждения международным сообществом вопиющего пренебрежения к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны", - добавила она.
Также суд признал, что атаки россиян по суверенной территории Украины с 11 мая 2014 года по 16 сентября 2022 года были стратегически спланированны. Москва хотела установить власть и контроль над территориями, инфраструктурой и населением Украины.
По словам вице-премьера, ЕСПЧ рассматривал только события, произошедшие до 16 сентября 2022 года, поскольку в марте того же года Россию исключили из Совета Европы. Однако нормы Конвенции о защите прав человека продолжали действовать для России еще шесть месяцев после исключения.
Суд установил, что Россия виновна в следующих нарушениях:
При этом ЕСПЧ обязал Россию немедленно:
Стефанишина уточнила, что вопрос компенсации пока рассматривается. Минюст Украины системно вел дело в ЕСПЧ более 11 лет.
Напомним, о том, что ЕСПЧ признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время войны сбитие рейса MH17 на Донбассе стало известно сегодня, 9 июля.
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