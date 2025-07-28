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Історичний заплив: француз ледь не побив світовий рекорд українця Говорова на 50 м батерфляєм

Максім Груссе (фото: instagram.com/maximegrousset)
Автор: Катерина Урсатій

У Сінгапурі триває чемпіонат світу з водних видів спорту-2025, і однією з головних подій став фінал чоловічого запливу на 50 метрів батерфляєм. Перемогу здобув французький плавець Максім Груссе.

Про рекордний результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Француз побив власний рекорд

У фінальному запливі Груссе подолав дистанцію з часом 22.48 секунди.

Таким чином, він став четвертим найшвидшим плавцем за всю історію на 50-метрівці батерфляєм.

Під час півфінального запливу француз також показав вражаючий час - 22.61, що став його найкращим результатом у кар’єрі на той момент. Але у фіналі спортсмен зумів перевершити себе, значно покращивши власне досягнення.

Окрім Груссе, в цьому ж фіналі особистий рекорд встановив і швейцарець Ное Понті. Він фінішував другим з часом 22.51 секунди, який став п’ятим найкращим в історії. Третє місце виборов італієць Томас Чеккон (22.67).

Чемпіонат світу-2025. Фінал, 50 м батерфляєм (чоловіки):

  1. Максім Груссе (Франція) - 22.48
  2. Ное Понті (Швейцарія) - 22.51
  3. Томас Чеккон (Італія) - 22.67

Найшвидші плавці в історії: серед них українець

До трійки найшвидших в історії французу не вистачило лише 0.05 секунди.

А світовий рекорд у цій дисципліні досі належить українцеві Андрію Говорову - 22.27 секунди. Цей результат він показав у липні 2018 року на змаганнях у Римі.

Варто нагадати, що тоді Андрію вдалося перевершити результат іспанця Рафаеля Муньйоса, який у 2009 році встановив рекорд у спеціальному костюмі, забороненому згодом Міжнародною федерацією.

Топ-5 найшвидших плавців в історії на 50 м батерфляєм:

  1. Андрій Говоров (Україна) - 22.27 (2018)
  2. Калеб Дрессел (США) - 22.35 (2019)
  3. Рафаель Муньйос (Іспанія) - 22.43 (2009)
  4. Максім Груссе (Франція) - 22.48 (2025)
  5. Ное Понті (Швейцарія) - 22.51 (2025)

Раніше ми писали про двох українців, які стали четвертими на ЧС зі синхронних стрибків.

Також читайте, як українець побив рекорд, завоювавши перше "золото" для країни на Паралімпіаді-2024.

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