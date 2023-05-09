Исторический визит. Кулеба отправился в Гватемалу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился с визитом в Гватемалу, где примет участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Instagtam .

"Лучший способ провести День Европы… быть в пути в Латинскую Америку, чтобы открывать новые горизонты для европейской Украины", - написал он.

Кулеба по приглашению главы МИД Гватемалы Марио Букаро Флореса примет участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств (АКГ) и совершит двусторонний визит.

"Это путешествие историческое по трем причинам. Первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Гватемалу. Первое в истории участие в Совете министров АКГ. Первый за десять лет визит главы МИД Украины в Латинскую Америку", - отметил он.

Глава МИД добавил, что АКГ - это 25 государств Карибского бассейна. Это важный регион, у которого есть значительные ресурсы и который заинтересован в украинских товарах, опыте цифровизации правительства и взаимовыгодном политическом сотрудничестве в международных организациях.

Кулеба отметил, что его визит в Латинскую Америку является частью курса МИД на открытие новых горизонтов для Украины, украинского бизнеса и граждан. Он откроет новую страницу отношений Украины со странами Латинской Америки и усилит сотрудничество с Глобальным югом.

"Это позиция президента Владимира Зеленского и моя как министра: мы будем идти в каждый уголок мира, чтобы открывать новые возможности, продвигать украинские интересы, увеличивать поддержку нашего государства и экономики", - добавил он.

Напомним, Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

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