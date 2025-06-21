"Історичний шанс": Грузія може надовго втратити можливість вступити до ЄС

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що Тбілісі може надовго втратити можливість вступити до Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.
Зокрема, Герчинський виступив сьогодні на заході в Батумі з нагоди дня Європи. У своїй промові він висловив жаль, що Євроінтеграція країни призупинена.
Дипломат зазначив, що Грузія та ЄС мають довгу історію успішного партнерства, і ці відносини принесли багато користі грузинському населенню.
"Озирніться навколо, подивіться, що зробив для вас Європейський союз, у ваших селах і містах", - сказав посол.
Герчинський нагадав, що 2023 року ЄС відчинив двері "в європейську сім'ю для Грузії", і вона стала країною-кандидатом на членство в Євросоюзі.
"Ми разом відзначили цей історичний момент. Сьогодні європейська інтеграція Грузії призупинена. Сумно, що Грузія може надовго втратити свій історичний шанс на членство в ЄС. Ба більше, демократія Грузії все ще перебуває в небезпеці", - заявив дипломат.
Він додав, що членство в ЄС - це можливість, а не обов'язок. І воно ґрунтується на суверенному виборі народу і держави. За словами посла, членство в ЄС означає мир і процвітання. Також він зазначив, що повага до історії, культури і традицій країн Євросоюзу - об'єднує блок.
"Якщо Грузія повернеться на шлях демократичного розвитку, ми готові разом працювати над вступом Грузії до ЄС. Ми пишаємося тим, що є друзями Грузії", - резюмував Герчинський.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року уряд Грузії відмовився починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Крім того, країна відмовилася від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу.
Також ми писали, що грузинська влада торік відмовилася виконувати одну з вимог відновлення руху до ЄС, а саме - відкликати так званий закон про «іноагентів».
Наприкінці травня 2025 року цей закон набув чинності. Єврокомісія зі свого боку засудила документ і заявила, що зупиняє процес вступу Грузії до ЄС.
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