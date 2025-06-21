"Исторический шанс": Грузия может надолго лишиться возможности вступить в ЕС

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что Тбилиси может надолго потерять возможность вступить в Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.
В частности, Герчинский выступил сегодня на мероприятии в Батуми по случаю дня Европы. В своей речи он выразил сожаление, что Евроинтеграция страны приостановлена.
Дипломат отметил, что Грузия и ЕС имеют долгую историю успешного партнерства, и эти отношения приняли много пользы грузинскому населению.
"Оглянитесь вокруг, посмотрите, что сделал для вас Европейский союз, в ваших селах и городах", - сказал посол.
Герчинский напомнил, что в 2023 году ЕС открыл двери "в европейскую семью для Грузии", и она стала страной-кандидатом на членство в Евросоюз.
"Мы вместе отметили этот исторический момент. Сегодня европейская интеграция Грузии приостановлена. Прискорбно, что Грузия может надолго потерять свой исторический шанс на членство в ЕС. Более того, демократия Грузии все еще находится в опасности", - заявил дипломат.
Он добавил, что членство в ЕС - это возможность, а не обязанность. И оно основано на суверенном выборе народа и государства. По словам посла, членство в ЕС означает мир и процветание. Также он отметил, что уважение к истории, культуре и традициям стран Евросоюза - объединяет блок.
"Если Грузия вернется на путь демократического развития, мы готовы вместе работать над вступлением Грузии в ЕС. Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии", - резюмировал Герчинский.
Напомним, в ноябре 2024 года правительство Грузии отказалось начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года. Кроме того, страна отказалась от какой-либо бюджетной дотации от Евросоюза.
Также мы писали, что грузинские власти в прошлом году отказались выполнять одно из требований возобновления движения в ЕС, а именно - отзывать так называемый закон об "иноагентах".
В конце мая 2025 года этот закон вступил в силу. Еврокомиссия в свою очередь осудила документ и заявила, что останавливает процесс вступления Грузии в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.