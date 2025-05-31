Грузія втратила шанс на ЄС? Єврокомісія різко засудила закон про "іноагентів"

У Грузії набув чинності скандальний закон про "іноагентів. Єврокомісія різко засудила документ і заявила, що зупиняє процес вступу країни до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA та сайт Європейського Союзу.

У Грузії від сьогодні, 31 травня, набув чинності закон "про прозорість іноземного впливу", що є аналогом російського закону про іноагентів, прийнятого у 2024 році.

Даний закон передбачає тюремне ув'язнення строком до 5 років і поширюється як на організації, так і на фізичних осіб.

Проект передбачає питання реєстрації, оприлюднення відповідних документів і подання річної фінансової декларації. Також визначені умови скасування реєстрації та механізми моніторингу, які будуть покладені на Антикорупційне бюро.

Зауважимо, що даний закон був затверджений в остаточному читанні парламентом Грузії на початку квітня 2024 року.

В "Грузинській мрії" стверджують що це є аналогом американського закону FARA (Foreign Agents Registration Act) - "Акт про реєстрацію іноземних агентів".

Даний закон зокрема регулює такі питання:

реєстрації суб'єкта як агента іноземного принципала;

забезпечення публічності заяви про реєстрацію як агента іноземного принципала та інших відповідних документів;

подання щорічної фінансової декларації суб'єктом, зареєстрованим як агент іноземного принципала;

анулювання реєстрації суб'єкта, зареєстрованого в якості агента іноземного принципала;

проведення моніторингу з метою виявлення агента іноземного принципала або перевірки дотримання вимог, зазначених у законопроекті.

У законопроекті також визначається кримінальна відповідальність за ухилення від реєстрації в якості агента іноземного принципала або недотримання відповідних вимог, зазначених у законопроекті.

Реакція Європейського союзу

Головний дипломат ЄС Кая Каллас виступила зі спільною заявою з комісаром Мартою Кос.

"Закон Грузії про реєстрацію іноземних агентів є серйозним кроком назад для демократії країни", - наголосили вони.

За словами Каллас та Кос, п оряд із нещодавніми законами про мовлення та гранти, даний закон є ще однією агресивною дією грузинської влади, спрямованою на придушення інакомислення, обмеження свобод та подальше звуження простору для активістів, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

"Ці репресивні заходи загрожують самому існуванню демократичних основ Грузії та майбутньому її громадян у вільному та відкритому суспільстві", - йдеться в заяві.

Водночас у спільній заяві дипломати звернули увагу, що у своїх висновках від червня та жовтня 2024 року Європейська Рада визнала, що такий курс дій ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС.

"Процес вступу фактично зупинено. ЄС повторює свій заклик до грузинської влади прислухатися до чітких вимог своїх громадян щодо демократії та європейського майбутнього, а також звільнити всіх несправедливо затриманих журналістів, активістів, протестувальників та політичних лідерів", - наголосили Каллас та Кос.

Водночас у зверненні наголошено, що ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях вступу до ЄС, якщо влада вживе переконливих кроків для подолання відступу від демократії.