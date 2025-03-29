Історичний прорив: Україна досягла 100% узгодженості з політикою ЄС, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що дотримання Україною зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС досягло 95% у 2024 році та дійшло до 100% у перші місяці 2025 року.

"Це було підтверджено під час перевірки українського законодавства за розділом "Зовнішня, безпекова та оборонна політика", яку ЄС завершив на початку березня", - пояснили в міністерстві.

За даними МЗС, це надзвичайне досягнення відображає тверду прихильність України до інтеграції з Європейським Союзом, оскільки вона продовжує гармонізувати свою зовнішню політику зі стандартами ЄС.

"У міру того, як просувається перевірка законодавства України для переговорів з ЄС, наступною ключовою віхою є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини", що може прокласти шлях для подальшого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС", - підсумували в міністерстві.