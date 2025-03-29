Історичний прорив: Україна досягла 100% узгодженості з політикою ЄС, - Сибіга

Україна досягла 100% узгодженості з політикою ЄС у зовнішніх та оборонних справах. Це стало історичним результатом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що дотримання Україною зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС досягло 95% у 2024 році та дійшло до 100% у перші місяці 2025 року.
"Це було підтверджено під час перевірки українського законодавства за розділом "Зовнішня, безпекова та оборонна політика", яку ЄС завершив на початку березня", - пояснили в міністерстві.
За даними МЗС, це надзвичайне досягнення відображає тверду прихильність України до інтеграції з Європейським Союзом, оскільки вона продовжує гармонізувати свою зовнішню політику зі стандартами ЄС.
"У міру того, як просувається перевірка законодавства України для переговорів з ЄС, наступною ключовою віхою є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини", що може прокласти шлях для подальшого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, 14 грудня 2023 року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.
Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Для вступу України до Європейського союзу необхідно було оцінити українське законодавство на відповідність законодавству Євросоюзу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня 2024 року оголосила про початок скринінгу українського законодавства.
Таким чином рік тому у Брюсселі пройшла перша зустріч щодо скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС.
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