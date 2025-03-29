Исторический прорыв: Украина достигла 100% согласованности с политикой ЕС, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году и дошло до 100% в первые месяцы 2025 года.

"Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика", которую ЕС завершил в начале марта", - пояснили в министерстве.

По данным МИД, это чрезвычайное достижение отражает твердую приверженность Украины к интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.

"По мере того, как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС", - подытожили в министерстве.