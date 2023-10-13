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Исторический поворот. Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы

Украина, Пятница 13 октября 2023 14:16
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Исторический поворот. Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас Украина и другие страны Европы находятся на "историческом повороте". И для дальнейшего будущего может быть только два варианта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force.

"Все мы сейчас - на историческом повороте. Вариантов всего два: или террористической России удастся сломать свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы", - сказал он.

Или, по его словам, другой вариант, который возможен благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря совместной защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии.

"И когда она проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа", - отметил Зеленский.

По мнению президента, такого шанса у предыдущих поколений не было, потому что "Россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации".

"Но сейчас у нас с вами есть. И мы должны его реализовать. Уверен, реализуем", - констатировал он, добавив, что Украине нужна надежная геополитическая стабильность в Европе и шире - в евроатлантическом пространстве.

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Владимир Зеленский
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