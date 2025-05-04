Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати росармії

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1340 російських окупантів, а також "мінусували" 2 літаки, знищили 11 танків та 52 артсистеми противника.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 956 810 (+1340) осіб ліквідовано;

танків - 10 758 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 22 403 (+24) од.;

артилерійських систем - 27 327 (+52) од.;

РСЗВ - 1 376 (+1) од.;

засоби ППО - 1 155 (+1) од.;

літаків - 372 (+2) од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 860 (+163) од.;

крилатих ракет - 3196 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 47 141 (+129) од.;

спеціальної техніки - 3 870.

Ситуація на фронті та "літакопад" ворога

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 3 травня, з початку доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.У військовому командуванні також поінформували, що понад половина з загальної кількості ворожих штурмів та атак була лише на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що воїни ГУР Міноборони України знищили російський літак Су-30 з морського дрона Magura V5 неподалік Новоросійська (РФ). Це є першим випадком у світовій історії, коли авіація була знищена за допомогою морського дрона.

А ввечері у суботу президент України Володимир Зеленський розповів, що 3 травня військові "блискуче" збили військовий літак РФ з морського дрона та знищили ще один - ударами по окупованому Криму.