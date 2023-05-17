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Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными

Новина українською →
Украина, Среда 17 мая 2023 10:57
Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными Фото: официальная безработица в Украине почти исчезла (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысячи граждан получали помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

По данным статистики, в апреле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 127,0 тысячи, среди которых 91,1 тысячи - женщины. Год назад было 283,4 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,8 до 47,6 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 36,7 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.

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