Історичний максимум долара та стабільний євро: курс на 11 червня та чи є альтернатива валюті

Національний банк України оновив офіційний курс валют на 11 червня: долар знову додав у ціні, оновивши історичний максимум, тоді як євро зберіг стабільність.
Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та які є альтернативи валюті для заощаджень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк продовжує підвищувати курс долара до максимальних позначок. Так, завтра, 11 червня, долар додасть в ціні ще 15 копійок - офіційний курс на завтра становитиме 44,97 гривні.
Євро ж триматиме стабільні позиції. Курс валюти на завтра - 51,89 гривня (без змін).
Фото: курс валют НБУ на 11 червня (інфографіка РБК-Україна)
Як зазначав у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, інфляція у 2026 році може становити 9,4%. Це не створює підстав для того, щоб купувати валюту за будь-яку ціну.
Натомість гривневі інструменти мають практичну перевагу:
Курс долара на рівні 46-46,5 грнивень або інфляція 11-13% могли б змінити вигоду від гривневих вкладів, проте наразі ці показники розглядаються як межі ризику, а не основний прогноз.
Тож, Лєсовий зазначає, що початок червня навряд чи принесе гучні зміни на валютний ринок. Курсові коливання, ймовірно, будуть стриманими, а наявні запобіжники не дозволять короткочасним тривогам перетворитися на масштабну загрозу.
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