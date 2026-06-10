Исторический максимум доллара и стабильный евро: курс на 11 июня и есть ли альтернатива валюте

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 11 июня: доллар снова прибавил в цене, обновив исторический максимум, тогда как евро сохранил стабильность.
Сколько будут стоить доллар и евро завтра и какие есть альтернативы валюте для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк продолжает повышать курс доллара до максимальных отметок. Так, завтра, 11 июня, доллар прибавит в цене еще 15 копеек - официальный курс на завтра составит 44,97 гривны.
Евро же будет держать стабильные позиции. Курс валюты на завтра - 51,89 гривна (без изменений).
Фото: курс валют НБУ на 11 июня (инфографика РБК-Украина)
Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, инфляция в 2026 году может составить 9,4%. Это не создает оснований для того, чтобы покупать валюту по любой цене.
Зато гривневые инструменты имеют практическое преимущество:
Курс доллара на уровне 46-46,5 гривен или инфляция 11-13% могли бы изменить выгоду от гривневых вкладов, однако пока эти показатели рассматриваются как пределы риска, а не основной прогноз.
Поэтому, Лесовой отмечает, что начало июня вряд ли принесет громкие изменения на валютный рынок. Курсовые колебания, вероятно, будут сдержанными, а имеющиеся предохранители не позволят кратковременным тревогам превратиться в масштабную угрозу.
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