Исторический максимум доллара и стабильный евро: курс на 11 июня и есть ли альтернатива валюте

Главное:

Новый рекорд: Официальный курс доллара от НБУ на 11 июня - 44,97 грн/доллар (+15 копеек). Евро остается стабильным на уровне 51,89 грн/евро.

Официальный курс доллара от НБУ на 11 июня - 44,97 грн/доллар (+15 копеек). Евро остается стабильным на уровне 51,89 грн/евро. Стоит ли покупать валюту: Эксперт отмечает, что покупать доллары "любой ценой" нет оснований, поскольку рынок имеет предохранители против паники.

Эксперт отмечает, что покупать доллары "любой ценой" нет оснований, поскольку рынок имеет предохранители против паники. Гривневые инструменты: Депозиты и ОВГЗ остаются выгодными - максимальная доходность может достигать 17,5% годовых.

Депозиты и ОВГЗ остаются выгодными - максимальная доходность может достигать 17,5% годовых. Прогноз: Начало июня не обещает резких изменений, ситуация на валютном рынке остается сдержанной и контролируемой.

Курс валют НБУ

Нацбанк продолжает повышать курс доллара до максимальных отметок. Так, завтра, 11 июня, доллар прибавит в цене еще 15 копеек - официальный курс на завтра составит 44,97 гривны.

Евро же будет держать стабильные позиции. Курс валюты на завтра - 51,89 гривна (без изменений).

Фото: курс валют НБУ на 11 июня (инфографика РБК-Украина)

Гривна или валюта?

Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, инфляция в 2026 году может составить 9,4%. Это не создает оснований для того, чтобы покупать валюту по любой цене.

Зато гривневые инструменты имеют практическое преимущество:

Депозиты и ОВГЗ обеспечивают реальный финансовый результат.

Доходность: самыми популярными являются вклады на 6-12 месяцев. С учетом бонусов, максимальная доходность может достигать 17,5% годовых.

Поддержка: этому способствует учетная ставка НБУ в 15%, которая, по прогнозам, будет удерживаться до II квартала 2027 года.

Курс доллара на уровне 46-46,5 гривен или инфляция 11-13% могли бы изменить выгоду от гривневых вкладов, однако пока эти показатели рассматриваются как пределы риска, а не основной прогноз.

Поэтому, Лесовой отмечает, что начало июня вряд ли принесет громкие изменения на валютный рынок. Курсовые колебания, вероятно, будут сдержанными, а имеющиеся предохранители не позволят кратковременным тревогам превратиться в масштабную угрозу.