Історичний ядерний союз: Пакистан і Саудівська Аравія домовилися про взаємну оборону

Близький Схід, Четвер 18 вересня 2025 01:15
UA EN RU
Історичний ядерний союз: Пакистан і Саудівська Аравія домовилися про взаємну оборону
Автор: Оксана Гапончук

Пакистан і Саудівська Аравія уклали історичний оборонний союз, зміцнивши стратегічний баланс на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода передбачає взаємне реагування на будь-яку агресію, спільне планування військових операцій та посилення оборонної співпраці, а також охоплює всі види військових засобів, включно з ядерним потенціалом Пакистану.

Документ закріплює багаторічне стратегічне партнерство двох країн у сфері безпеки на тлі різкого зростання напруженості на Близькому Сході.

Підписання відбулося в Ер-Ріяді за участю кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа. Після церемонії сторони потиснули руки й обійнялися. Участь у заході взяв і головнокомандувач армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір, якого вважають одним із найвпливовіших політиків країни.

Експерти вважають, що цей альянс може суттєво вплинути на регіональну безпеку та змінити стратегічні розрахунки держав Перської затоки.

Так, згідно з угодою, будь-яка агресія проти однієї держави вважатиметься нападом на обидві. Це означає, що Пакистан зобов’язується забезпечити Саудівській Аравії підтримку всіма військовими засобами, включно з ядерним стримуванням.

Пакт укладено на тлі дедалі більших сумнівів монархій Перської затоки щодо надійності США як традиційного гаранта безпеки.

Минулого тижня ситуацію загострили авіаудари Ізраїлю по Досі, коли ціллю стали політичні лідери ХАМАС. Це викликало обурення арабських держав і змусило регіон шукати нові формати оборонних союзів.

"Ця угода є кульмінацією багаторічних обговорень. Вона не спрямована проти конкретних країн, а інституціоналізує глибоке партнерство Саудівської Аравії та Пакистану", - заявив високопосадовець у Ер-Ріяді.

Водночас у Саудівській Аравії наголосили, що попри зближення з Пакистаном, вони продовжуватимуть зміцнювати відносини і з Індією, яка є ядерним суперником Ісламабада.

Нагадвємо, США і Росія обговорюють обмеження ядерної зброї в світі. До діалогу хочуть залучити і Китай.

При цьому Китай різко відповів США і Росії на вимогу щодо ядерного роззброєння

