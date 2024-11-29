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Історичний день. Перша з областей України повністю "позбулась" московському патріархату

У Львівській області більше немає релігійних громад московського патріархату (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Першим регіоном України, що повністю очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату, стала Львівська область.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького у Facebook.

Як Львівська область "позбулась" московському патріархату

Козицький наголосив, що сьогодні - історичний день для Львівської області.

"Регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ", - написав посадовець.

Він розповів, що до початку російської агресії проти України у 2014 році на території Львівської області було 66 релігійних громад московського патріархату.

Станом на 24 лютого 2022 року таких громад було вже 54.

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

  • 27 громад приєднались до Православної Церкви України (ПЦУ)
  • 27 громад припинили свою діяльність за власною настановою

"Доля цих релігійних громад вчергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляцій та задурювання. Існують лише два шляхи - правда або брехня. І правда обов'язково переможе", - вважає Козицький.

Він також висловив щире сподівання, що "релігійні громади московського патріархату в інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів".

"Те, якою Україна буде завтра - залежить від кожного з нас", - підсумував очільник ОВА.

Допис Максима Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Львівській області священники УПЦ МП влаштували скандал на прощанні з воїном.

Читайте також, як прихожани УПЦ МП брали штурмом собор у Черкасах.

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