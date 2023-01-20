Історичні максимуми: з чим пов’язане потепління в Україні в січні

"У нас чергова хвиля тепла. Воно пов’язане з тим, що з Середземного моря надходить тепла повітряна маса через Балкани та з Туреччини на територію України", - сказала вона.

За її словами, середньодобова температура в Україні зараз перевищує норму на 5-13 градусів.

Як зазначила Голеня, у Києві 20 січня буде оновлений ще один рекорд, оскільки максимум для цього дня був 6,1 градусів, а температура станом на 12 годину вже піднялася вище 7 градусів.