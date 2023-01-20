UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Історичні максимуми: з чим пов’язане потепління в Україні в січні

Фото: у Києві рекордно тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Потепління в Україні останніми дням пов’язане з надходженням повітря з Середземного моря. Норма перевищена від 5 до 13 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У нас чергова хвиля тепла. Воно пов’язане з тим, що з Середземного моря надходить тепла повітряна маса через Балкани та з Туреччини на територію України", - сказала вона.

За її словами, середньодобова температура в Україні зараз перевищує норму на 5-13 градусів.

Як зазначила Голеня, у Києві 20 січня буде оновлений ще один рекорд, оскільки максимум для цього дня був 6,1 градусів, а температура станом на 12 годину вже піднялася вище 7 градусів.

Нагадаємо, з початку січня 2023 року в України вже оновлено 13 температурних рекордів. За весь 2022 рік було встановлено 15 рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні