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Новий рекорд: у Києві на Водохрещу температура вперше піднялася до 10 градусів

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 11:05
Новий рекорд: у Києві на Водохрещу температура вперше піднялася до 10 градусів Фото: температурний рекорд оновлено в Києві 20 січня Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 19 січня, у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до 10,0 градусі, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Це вже тринадцятий температурний рекорд з початку року.

Нагадаємо, по три температурні рекорди в Києві були зафіксовані 1, 2 та 3 січня. Ще три рекорди були оновлені 18 січня.

У 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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