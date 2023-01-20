Исторические максимумы: с чем связано потепление в Украине в январе

Потепление в Украине в последние дни связано с поступлением воздуха со Средиземного моря. Норма превышена от 5 до 13 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"У нас очередная волна тепла. Оно связано с тем, что из Средиземного моря поступает теплая воздушная масса через Балканы и из Турции на территорию Украины", - сказала она.

По ее словам, среднесуточная температура в Украине сейчас превышает норму на 5-13 градусов.

Как отметила Голеня, в Киеве 20 января будет обновлен еще один рекорд, поскольку максимум для этого дня был 6,1 градуса, а температура по состоянию на 12 часов уже поднялась выше 7 градусов.