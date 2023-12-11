Історичне засідання. Кулеба розповів деталі зустрічі Ради глав МЗС Євросоюзу

"Це було історичне, щоб не сказати епічне, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС", - йдеться в заяві.

Кулеба сказав, що востаннє така відверта розмова в цьому форматі відбулася в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювали відключення банків РФ від SWIFT.

Важливі рішення від Євроради

За словами глави МЗС, наприкінці тижня на нас чекають важливі рішення на саміті Євроради. Підготовка йде повним ходом, додаються нові елементи. Уже після засідання він обговорював його підсумки з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Він повідомив мені, що завтра Європейська Комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України", - написав міністр.

Кулеба додав, що Україна давно наполягала на необхідності такого механізму. Тому країна детально вивчить пропозицію європейських партнерів.

Інші заяви Кулеби

Міністр сьогодні заявляв, що якщо рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС відкладуть, то це, насамперед, стане ударом по самому блоку. Але в кінцевому підсумку рано чи пізно воно все одно буде ухвалено.

Також він говорив, що Європейський союз ще не ухвалив рішення про фінансування допомоги і початок переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС. Він відбудеться 14-15 грудня.