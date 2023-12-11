UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Історичне засідання. Кулеба розповів деталі зустрічі Ради глав МЗС Євросоюзу

Архівне фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав сьогоднішнє засідання Ради глав МЗС Євросоюзу історичним. На Україну найближчим часом очікують важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного українського дипломата в Instagram.

"Це було історичне, щоб не сказати епічне, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС", - йдеться в заяві.

Кулеба сказав, що востаннє така відверта розмова в цьому форматі відбулася в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювали відключення банків РФ від SWIFT.

Важливі рішення від Євроради

За словами глави МЗС, наприкінці тижня на нас чекають важливі рішення на саміті Євроради. Підготовка йде повним ходом, додаються нові елементи. Уже після засідання він обговорював його підсумки з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Він повідомив мені, що завтра Європейська Комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України", - написав міністр.

Кулеба додав, що Україна давно наполягала на необхідності такого механізму. Тому країна детально вивчить пропозицію європейських партнерів.

Інші заяви Кулеби

Міністр сьогодні заявляв, що якщо рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС відкладуть, то це, насамперед, стане ударом по самому блоку. Але в кінцевому підсумку рано чи пізно воно все одно буде ухвалено.

Також він говорив, що Європейський союз ще не ухвалив рішення про фінансування допомоги і початок переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС. Він відбудеться 14-15 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяМЗС УкраїниРосійська ФедераціяРада ЄвропиЖозеп БоррельЕвросоюз