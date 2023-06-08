Историческое решение принято? Как нейтральная Швейцария пошла на реэкспорт оружия для Украины

Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - одобрил реэкспорт оружия в Украину. Но это еще не означает, что союзники получили "зеленый свет" на поставки.

О том, как Швейцария идет к историческому решению и какое оружие могут получить наши Силы обороны, - в материале РБК-Украина.

Еще один шаг

Дебаты по поводу реэкспорта швейцарского оружия в Украину длятся около года. Союзники готовы поставить некоторые образцы, но всякий раз наталкивались на отказ.

На прошлой неделе Национальный совет (нижняя палата) заблокировал так называемый закон "Lex Ukraine", который позволил бы поставки для Украины. До этого единственная норма о реэкспорте была утверждена в марте 2023-го. Но применительно к Украине она оказалась фарсом.

Комиссия по безопасности Нацсовета хотела разрешить передачу оружия воюющим странам при условии, что Совбез ООН признает военное вторжение противоречащим международному праву. Или если такое решение вынесет Генассамблея ООН большинством в две трети голосов. С учетом того, что Нацсовет отклонил второй пункт, а Россия является постоянным членом Совбеза ООН, дебаты дошли до абсурда.

В среду Совет кантонов обсуждал правки в закон о военных материалах. Операторам швейцарского оружия запрещено его перепродавать. Теперь же предлагается разрешить реэкспорт в страны, которые "разделяют швейцарские ценности". Пока это касается оружия, которое было куплено более 5 лет назад.

Кроме того, есть и перечень стран с разрешением на реэкспорт. В нем всего 24 позиции, но среди них ключевые партнеры Украины - США, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и другие.

"Подумайте о месседже, который мы пошлем отказом: Швейцария противостоит своим же усилиям по обеспечению безопасности и стабильности в Европе", - заявил представитель Свободной демократической партии Тьерри Буркард, представляя поправки.

Фото: швейцарский политик Тьерри Буркарт считает, что запрет на реэкспорт в Украину посылает Европе "неправильный месседж" (fdp.ch)

В итоге Совет кантонов одобрил разрешение с небольшим преимуществом - 22 голоса против 17, еще 4 депутата воздержались. Но пока рано рассчитывать на то, что Украина получит оружие. После вердикта верхней палаты его должен подтвердить Национальный совет.

"Я благодарю верхнюю палату парламента за важный шаг по разблокированию реэкспорта оружия швейцарского производства. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной при сохранении ее нейтралитета", - отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Какое швейцарское оружие могла бы получить Украина?

Украина заинтересована в швейцарских вооружениях. Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых уверен: они могут существенно повысить боеспособность Вооруженных сил Украины.

"С другой стороны, пока эти вооружения не могут быть поставлены. То есть они есть у наших партнеров, и они хотят их предоставить, но все упирается в швейцарские законы. Хотя, конечно, есть много систем, которые очень бы даже нам пригодились", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Боеприпасы для "Гепардов"

В первую очередь речь идет о 35-мм боеприпасах для самоходных зениток Gepard. В прошлом году поставки самих "Гепардов" задерживалась из-за их нехватки. Зенитные пушки способны работать со скорострельностью более 500 выстрелов в минуту, и в первой партии Германии могла предоставить всего лишь около 60 000 боеприпасов.

Фото: немецким Gepard в Украине пригодились бы швейцарские боеприпасы (GettyImages)

При этом запасы были, но швейцарского производства. Официальный Берлин несколько раз запрашивал разрешение на реэкспорт, но Швейцария отвечала отказом.

На сегодня в Германии наладили производство в необходимых количествах. Оборонный гигант Rheinmetall в феврале получил заказ на 300 000 боеприпасов. Хотя швейцарское "добро" на поставки было бы далеко не лишним, считает эксперт Валерий Рябых.

"У наших партнеров столько запасов, что они могли бы усилить возможности нашей противовоздушной обороны на тактическом уровне. Системы Gepard эффективны против тех же "Шахедов" или крылатых ракет, которыми оккупанты терроризируют мирных украинцев", - отметил он.

Зенитные системы

На позицию Швейцарии жаловалась и министр обороны Испании Маргарита Роблес. По ее словам, Мадрид обращался с просьбами разрешить реэкспорт, но тоже всякий раз получал отказ.

Она не уточнила вид оружия, но в феврале 2023 года Швейцария заблокировала поставку двух 35-мм пушек. По данным CNN, это были буксированные зенитные артиллерийские установки Oerlikon GDF-007.

Фото: Испания хотела передать Украине зенитки Oerlikon GDF-007 (wikimedia.org Outisnn)

Базовая GDF способна работать в условиях хорошей видимости, но большинство операторов применяют ее с системой управления огнем Skyguard. Вместе они могут использоваться для защиты стационарных объектов от воздушных атак: самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, управляемых бомб и так далее.

Также Испания просила разрешение на реэкспорт ракет Aspide, которые являются частью швейцарской системы Skyguard. В ноябре 2022 года испанские ЗРК Aspide поступили в Украину.

Боевые машины "Пиранья"

Еще весной прошлого года Дания объявила о планах передать Украине 25 колесных бронетранспортеров Piranha III. Однако Швейцария отклонила запрос на реэкспорт.

Семейство многоцелевых бронемашин Piranha разработано швейцарской фирмой Mowag. Они производятся в различных модификациях и имеют варианты БТР, боевой машины пехоты, боевой разведывательной машины и т.д.

Фото: Швейцария не разрешает Дании передать боевые машины Piranha III для Украины (Getty Images)

Бронемашины Piranha эксплуатируют более 20 государств. Из ключевых союзников Украины, кроме Дании, они стоят на вооружении Австралии, Испании, Канады и США.

Танки Panzer 87

Швейцарские танки Panzer 87, тоже могли бы увеличить боевые возможности Вооруженных сил Украины, считает эксперт Валерий Рябых.

"Это Leopard 2А4, которых у Швейцарии достаточно много. Насколько я понимаю, сейчас она, исходя из подходов к обеспечению собственной обороны, готова продать несколько единиц. Они были бы очень уместны", - отметил он в беседе с изданием.

Швейцарский Leopard 2 отличается от немецкого следующими особенностями:

американская радиостанция AN/VRC-12

пулеметы MG 51

складные держатели маскировочной сетки на правом заднем борту башни

передние габаритные огни, модифицированные по швейцарским стандартам

Всего было выпущено 380 Panzer 87 - 35 в Германии и 345 в Швейцарии.

В мае швейцарский парламент поддержал продажу 25 единиц Германии. В стране хранится 96 списанных танков, но пока всю технику продать не готовы, и армия хочет оставить 71 танк на свои нужды.

А еще в начале июня местный концерн Ruag подал заявку на экспорт 96 Leopard 1. В покупке заинтересован немецкий Rheinmetall, после проверки и ремонта они могли бы быть переданы Украине.

Решится ли Швейцария на прямые поставки Украине?

Нейтралитет является одним из главных принципов внешней политики Швейцарии. Согласно нему, страна не может участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами.

Швейцария не участвовала в войнах с 1815 года. И помимо этого придерживается оружейного нейтралитета. Специального закона о нейтралитете нет, но есть закон о военно-техническом сотрудничестве на международном уровне. Сейчас он запрещает любые поставки швейцарского оружия в воюющие страны.

Отметим, оружейный нейтралитет Швейцарии ранее несколько раз был поставлен под сомнение. В частности, в 1980-х годах, когда во время ирано-иракской войны Oerlikon поставил Тегерану запасные части и системы Skyguard. До этого в 1968 году концерн передавал вооружения в зону гражданской войны на юго-востоке Нигерии.

В обозримом будущем Швейцария вряд ли откажется от нейтралитета из-за Украины.

"У нее свои традиции и подходы к этому вопросу. Как и в любой демократии, общество там разделено. Это мы видели по предыдущему законопроекту ("Lex Ukraine", - ред), который не прошел при 74 голосах "за" и 98 "против". Но теоретически возможно все", - считает эксперт Валерий Рябых.

По его мнению, постепенно швейцарцы могут прийти к тому мнению, что в условиях, когда российские оккупанты не брезгуют военными преступлениями в Украине, в том числе подорвав Каховскую ГЭС, нельзя стоять в стороне со своим нейтралитетом.

В таком случае Украине пригодились бы и другие образцы, стоящие на вооружении самой Швейцарии. Это и относительно новые боевые машины пехоты CV9030, и старые M113, которые она могла бы передать в рамках плановой замены, и самоходная артиллерия, например, М109.

"У них есть разные системы вооружений, которые в рамках обновления арсенала могли бы быть не просто списаны, а именно переданы Украине, чтобы использовать их по назначению", - добавил эксперт.