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Історичне досягнення! Українська команда виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу

Українки виграли Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу (фото: beachsoccer.com)
Автор: Дмитро Войналович

Жіноча команда "Мрія-2006" з містечка Ананьїв Одеської області виграла Міжконтинентальний кубок чемпіонів з пляжного футболу 2023 (Кубок чемпіонів світу). Це вперше, коли українська команда перемагає у фіналі цього турніру!

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Всесвітньої організації з пляжного футболу Beach Soccer Worldwide.

Як пройшов фінал

У фінальному двобої, який відбувався 1 жовтня, на День захисника та захисниць України в італійському Альгеро, "Мрія-2006" грала з бразильським клубом "Сан Педро".

Матч закінчився перемогою наших дівчат 5:3.

"Мрія-2006" у фіналі Кубка чемпіонів світу з пляжного футболу (фото: beachsoccer.com)

За українську команду відзначалися Юлія Костюк, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Юлія Дехтяр та польська легіонерка Пауліна Беднарська.

"Мрія-2006" виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу (фото: beachsoccer.com)

До речі, наша голкіперка Анастасія Терех визнана найкращою на турнірі, а приз Most Valuable Player (найцінніший гравець змагань) отримала капітан збірної України Юлія Дехтяр.

Дві гравчині "Мрії-2006" визнані кращими на турнірі (фото: beachsoccer.com)

На шляху до цьогорічного фіналу найпрестижнішого клубного турніру наші спортсменки перемогли "BSZ Ледіс" (Нідерланди) і "Барра де Сантьяго" (Сальвадор), а у півфіналі здолали японську команду "Лазо Апего".

"Мрія-2006" (фото: beachsoccer.com)

До слова, чоловіча команда "Артур Мьюзік" з Києва посіла сьоме місце на турнірі, а дніпровський "Вибір" у чоловічій сітці Кубка чемпіонів світу дійшов до 1/8 фіналу.

Додамо, що у 2020-му "Мрія-2006" здобула перемогу у Кубку європейських чемпіонів з пляжного футболу. 

Читайте також про те, як українка Калініна вибила тріумфаторку Вімблдона на старті China Open.

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