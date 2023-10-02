Историческое достижение! Украинская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу

Как прошел финал

В финальном поединке, который проходил 1 октября, в День защитника и защитниц Украины, в итальянском Альгеро, "Мрия-2006" играла с бразильским клубом "Сан Педро".

Матч закончился победой наших девушек 5:3.

"Мрия-2006" в финале Кубка чемпионов мира по пляжному футболу (фото: beachsoccer.com)

За украинскую команду отмечались Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Юлия Дехтяр и польская легионерка Паулина Беднарская.

"Мрия-2006" выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу (фото: beachsoccer.com)

Кстати, наша голкиперка Анастасия Терех признана лучшей на турнире, а приз Most Valuable Player (самый ценный игрок соревнований) получила капитан сборной Украины Юлия Дехтяр.

Две игроки "Мечты-2006" признаны лучшими на турнире (фото: beachsoccer.com)

На пути к финалу самого престижного клубного турнира наши спортсменки победили "BSZ Ледис" (Нидерланды) и "Барра де Сантьяго" (Сальвадор), а в полуфинале одолели японскую команду "Лазо Апего".

"Мечта-2006" (фото: beachsoccer.com)

Мужская команда "Артур Мьюзик" из Киева заняла седьмое место на турнире, а днепровский "Выбор" в мужской сетке Кубка чемпионов мира дошел до 1/8 финала.

Добавим, что в 2020-м "Мрия-2006" одержала победу в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу.