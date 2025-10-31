Історична подія: Україна передала Литві російського військового, який катував людей

"Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці", - зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС РФ, якого українські військові взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине.

"За нашими даними він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими. Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу", - додав він.

Ба більше, як пояснив генпрокурор, однією з його жертв був громадянин Литви. Через це, у Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій.

"За скоєне він може довічно опинитися у вʼязниці. Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться", - зауважив він.

Кравченко додав, що мав щодо цього конструктивне спілкування з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Генеральним прокурором Литви Нідаєю Грунскене.