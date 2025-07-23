Історична подія: Епіфаній уперше звершив молитву в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври

Перше богослужіння у Дальніх печерах

Під час богослужіння, яке очолив Епіфаній, лунали молитовні прохання за Україну, її захисників, владу та народ.

Разом із Предстоятелем молилися єпископ Бориспільський Авраамій, братія Лаври, духовенство та представники Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на чолі зі Світланою Котляревською.

Наприкінці богослужіння Блаженнійший владика звернувся до присутніх із промовою, у якій зазначив, що ця молитва стала й історичною подією, адже Українська Церква повертається туди, звідки засяяли наші преподобні отці й звідки пішло українське монаше життя.

Також Епіфаній висловив надію, що спільними зусиллями Церкви та держави Лавра остаточно звільниться від впливу "русского міра", і віряни зможуть вільно молитися в її святинях.

Після молитви Епіфаній вклонився мощам преподобних отців Печерських, які спочивають у Дальніх печерах.

Богослужіння у Дальніх печерах (фото: pomisna.info)

Повернення Лаври ПЦУ

Києво-Печерська лавра частково повернулася під контроль Православної Церкви України у 2023 році. Тоді за рішенням держави був розірваний договір оренди з УПЦ МП, а намісником Лаври призначили єпископа ПЦУ Авраамія.

7 січня 2023 року на Різдво за старим стилем у Києво-Печерській Лаврі у Трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських вперше ПЦУ провела богослужіння. Це була перша служба українською мовою за 300 років.

Відтоді ПЦУ поступово відновлює відправи на території Заповідника, зокрема в храмах і печерах монастиря.