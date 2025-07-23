Историческое событие: Епифаний впервые совершил молитву в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры

Первое богослужение в Дальних пещерах

Во время богослужения, которое возглавил Епифаний, звучали молитвенные просьбы за Украину, ее защитников, власть и народ.

Вместе с Предстоятелем молились епископ Бориспольский Авраамий, братия Лавры, духовенство и представители Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" во главе со Светланой Котляревской.

В конце богослужения Блаженнейший владыка обратился к собравшимся с речью, в которой отметил, что эта молитва стала и историческим событием, ведь Украинская Церковь возвращается туда, откуда засияли наши преподобные отцы и откуда пошла украинская монашеская жизнь.

Также Епифаний выразил надежду, что совместными усилиями Церкви и государства Лавра окончательно освободится от влияния "русского мира", и верующие смогут свободно молиться в ее святынях.

После молитвы Епифаний поклонился мощам преподобных отцов Печерских, которые почивают в Дальних пещерах.

Богослужение в Дальних пещерах (фото: pomisna.info)

Возвращение Лавры ПЦУ

Киево-Печерская лавра частично вернулась под контроль Православной Церкви Украины в 2023 году. Тогда по решению государства был расторгнут договор аренды с УПЦ МП, а наместником Лавры назначили епископа ПЦУ Авраамия.

7 января 2023 года на Рождество по старому стилю в Киево-Печерской Лавре в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских впервые ПЦУ провела богослужение. Это была первая служба на украинском языке за 300 лет.

С тех пор ПЦУ постепенно восстанавливает службы на территории заповедника, в частности в храмах и пещерах монастыря.