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Історична місія. Шведські літаки вперше пролетіли біля РФ після вступу в НАТО

Фото: шведські літаки здійснили історичний політ (flickr.com/boushh_tfa)
Автор: Дмитро Левицький

Шведські літаки сьогодні вперше здійснили два польоти поблизу кордону з Росією. Це перша місія військової авіації Швеції поблизу РФ після вступу країни в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал зі спостереження за польотами військових літаків Itamilradar.

Перший політ здійснив шведський літак-розвідник Gulfstream S102B. Він пролетів над Польщею біля кордонів Калінінградської області та Білорусії. На борту літака є різне обладнання, здатне перехоплювати та аналізувати повідомлення та інші електронні сигнали

Другий політ було здійснено літаком-радаром Saab 340 AEW&C над Балтійським морем. Літак Saab 340 AEW&C має систему радіолокації, здатну виявляти різні цілі на великих відстанях.

Вступ Швеції в НАТО

У четвер, 7 березня, Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Протокол про приєднання країни до НАТО був опублікований на сайті Держдепартаменту США.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція разом із Фінляндією разом подали заявки на приєднання до НАТО. Таким чином країни відмовилися від політики військового нейтралітету, якого обидві дотримувалися впродовж десятиліть.

І якщо для останньої це було відносно швидко (4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО), то для Швеції цей процес затягувався через зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду. 25 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до НАТО.

Після чого Угорщина стала останньою країною-членом НАТО, яка затягувала із ратифікацією членства Швеції в Альянсі. Зрушилося питання лише практично через рік. Нещодавно відповідний крок зробила і Угорщина, остаточно ратифікувавши заявку Стокгольму.

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