Историческая миссия. Шведские самолеты впервые пролетели возле РФ после вступления в НАТО

Первый полет совершил шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B. Он пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии. На борту самолета есть разное оборудование, способное перехватывать и анализировать сообщения и другие электронные сигналы.

Второй полет был совершен самолетом-радаром Saab 340 AEW&C над Балтийским морем. Самолет Saab 340 AEW&C имеет радиолокационную систему, способную обнаруживать различные цели на больших расстояниях.

Вступление Швеции в НАТО

В четверг, 7 марта, Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Протокол о присоединении страны к НАТО был опубликован на сайте Госдепартамента США.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция вместе с Финляндией вместе подали заявки на присоединение к НАТО. Таким образом, страны отказались от политики военного нейтралитета, которого обе соблюдали на протяжении десятилетий.

И если для последней это было относительно быстро (4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО), то для Швеции этот процесс затягивался из-за замечаний со стороны Турции и Венгрии.

Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие. 25 января 2023 года президент Турции Реджеп Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в НАТО.

После чего Венгрия стала последней страной-членом НАТО, которая затягивала с ратификацией членство Швеции в Альянсе. Затронул вопрос только практически через год. Недавно ответный шаг сделала и Венгрия, окончательно ратифицировав заявку Стокгольма.

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