UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Історична місія. NASA успішно запустило ракету до Місяця (трансляція)

Фото: NASA запустило до Місяця місію Artemis 1 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

NASA сьогодні, 16 листопада, успішно запустило історичну місію Artemis 1 до Місяця. Це вдалося зробити лише з третьої спроби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Запуск відбувся з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал. Ракета Space Launch System (SLS) та корабель Orion стартували о 8:47 за київським часом.

Історична місія

Місія Artemis 1 - це перша за останні 50 років місячна місія. Це підготовний етап перед спробою пілотованого польоту на Місяць. Політ з екіпажем в рамках місії Artemis 2 запланований на 2024 рік, а вже у 2025 США хочуть здійснити висадку на Місяць.

Сьогоднішній політ є безпілотним, в капсулі знаходяться манекени з датчиками. Місія має облетіти Місяць упродовж 25 днів та повернутися на Землю з посадкою на поверхню океану.

Третя спроба

Варто зазначити, що сьогоднішній запуск Artemis 1 став вже третьою спробою NASA. Перший запуск був запланований на 29 серпня, проте його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном.

Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки. Спеціалістам комічного агентства не вдалося його локалізувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAМісія на Місяць