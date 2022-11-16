Історична місія. NASA успішно запустило ракету до Місяця (трансляція)

Запуск відбувся з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал. Ракета Space Launch System (SLS) та корабель Orion стартували о 8:47 за київським часом.

Історична місія

Місія Artemis 1 - це перша за останні 50 років місячна місія. Це підготовний етап перед спробою пілотованого польоту на Місяць. Політ з екіпажем в рамках місії Artemis 2 запланований на 2024 рік, а вже у 2025 США хочуть здійснити висадку на Місяць.

Сьогоднішній політ є безпілотним, в капсулі знаходяться манекени з датчиками. Місія має облетіти Місяць упродовж 25 днів та повернутися на Землю з посадкою на поверхню океану.

Третя спроба

Варто зазначити, що сьогоднішній запуск Artemis 1 став вже третьою спробою NASA. Перший запуск був запланований на 29 серпня, проте його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном.

Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки. Спеціалістам комічного агентства не вдалося його локалізувати.

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