Історична конфіскація: суд стягнув з онлайн-казино 2,6 млрд гривень

Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино.

Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за такі gравопорушення:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором

участь у злочинній організації

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

легалізація майна одержаного злочинним шляхом

службове підроблення.

Зв'язок казино з РФ

У ході розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.