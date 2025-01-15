Відмивання російських грошей через казино. ДБР затримало члена КРАІЛ

ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Його підозрюють у пособництві Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Члена КРАІЛ підозрюють у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей. За даними слідства, державний службовець категорії "А" разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино. Внаслідок чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників РФ. Фото: ДБР затримало члена КРАІЛ (dbr.gov.ua) Під час розслідування діяльності були виявлені факти пособництва Росії. Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ, російським капіталом та підсанкційними в Україні суб’єктами. Члену КРАІЛ оголосили підозру у пособництві Росії (ст. 111-2 КК України).