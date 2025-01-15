Відмивання російських грошей через казино. ДБР затримало члена КРАІЛ
ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Його підозрюють у пособництві Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Члена КРАІЛ підозрюють у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.
За даними слідства, державний службовець категорії "А" разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино. Внаслідок чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників РФ.
Фото: ДБР затримало члена КРАІЛ (dbr.gov.ua)
Під час розслідування діяльності були виявлені факти пособництва Росії. Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ, російським капіталом та підсанкційними в Україні суб’єктами.
Члену КРАІЛ оголосили підозру у пособництві Росії (ст. 111-2 КК України).
Справа PIN-UP
Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники ДБР затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.
Справа стосується підтримки діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. За даними джерел РБК-Україна - це казино PIN-UP.
Також повідомлялося про затримання номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотько.
Наразі правоохоронці вживають заходів щодо стягнення арештованих активів онлайн-казино та передання їх на користь України. Йдеться про понад 2,6 млрд гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.