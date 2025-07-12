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Историческая конфискация: суд взыскал с онлайн-казино 2,6 млрд гривен

Фото: суд взыскал с онлайн-казино 2,6 млрд гривен (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино.

Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за такие правонарушения:

  • осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором
  • участие в преступной организации
  • умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах
  • легализация имущества полученного преступным путем
  • служебный подлог.

Связь казино с РФ

В ходе расследования деятельности этого онлайн-казино работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование деятельности этого казино.

Также стоит напомнить, что в январе ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Государственный служащий вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.

В декабре 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

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