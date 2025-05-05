"Історична кава" і три Patriot: Зеленський провів прощальну розмову з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів останню телефонну розмову з Олафом Шольцом, поки той обіймає посаду канцлера Німеччини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів у Telegram.

"Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля", - написав Зеленський.

За його словами, вони пригадали багато важливих моментів: промова про "Zeitenwende", історичний кава-брейк, що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС.

Згадали і про ППО Patriot та інші поставки систем протиповітряної оборони Україні від Німеччини.

"Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу", - розповів президент.