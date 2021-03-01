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Историческое событие: посол ОАЭ впервые прибыл в Израиль

Новина українською → Израиль, Понедельник 01 марта 2021 17:32
Историческое событие: посол ОАЭ впервые прибыл в Израиль Фото: Аль Хаджа (слева) и Габи Ашкенази (справа) (twitter.com/AmbAlKhaja)
Автор: Андрей Василюк

1 марта посол ОАЭ в Израиле Мохамеда Аль Хаджи прибыл в Тель-Авив и впервые в истории вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину.

Об этом сообщает The National.

Трехдневный визит посла включает вручения верительных грамот, что является историческим событием.

Аль Хаджи прибыл к дому президента под оркестр Израильских сил обороны, который играл гимн ОАЭ.

Посол выступил с короткой речью на церемонии и встретился с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. В своем твитте он отметил, что они "обсудили двусторонние отношения между двумя странами и большое продвижение, которое наблюдалось со времени подписания Авраамового мирного соглашения".

Он сказал, что они с Ашкенази обсудили "пути усиления сотрудничества в различных сферах".

В понедельник Аль-Хаджа написал для издания The National статью вместе с послом Израиля в ОАЭ Ейтаном Нае, который встретился с Аль-Хаджа на прошлой неделе.

"Шесть месяцев назад эмиратского и израильского дипломата вряд ли можно было увидеть вместе, а тем более за соавтором газетной статьи", - сказали они.

"Открытие прямых отношений и посольств казалось нереальным. Но вот мы сейчас, посол Эмиратов в Израиле и глава миссии Израиля в ОАЭ, публично, вместе, пишем в один голос", - говорится в материале.

Отношения между ОАЭ и Израилем улучшились в сентябре прошлого года после подписания "Авраамового соглашения".

Напомним, в январе в столице Об'объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылось посольство Израиля. Ведомство должно способствовать развитию отношений между странами на всех уровнях.

В сентябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Об'объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аль-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии тогда еще президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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