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Історична подія: посол ОАЕ вперше прибув до Ізраїлю

Новость на русском → Ізраїль, Понеділок 01 березня 2021 17:32
Історична подія: посол ОАЕ вперше прибув до Ізраїлю Фото: Аль Хаджа (зліва) та Габі Ашкеназі (зправа) (twitter.com/AmbAlKhaja)
Автор: Андрій Василюк

1 березня посол ОАЕ в Ізраїлі Мохамеда Аль Хаджа прибув до Тель-Авіва та вперше в історії вручив вірчі грамоти президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.

Про це повідомляє The National.

Триденний візит посла включає вручення "вірчих грамот", що є історичною подією.

Аль Хаджа прибув до будинку президента під оркестр Ізраїльських сил оборони, який грав гімн ОАЕ.

Посол виступив з короткою промовою на церемонії і зустрівся із міністром закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі. У своєму твітті він зазначив, що вони "обговорили двосторонні відносини між двома країнами та велике просування, яке спостерігалося з часу підписання Авраамічної мирної угоди".

Він сказав, що вони з Ашкеназі обговорили "шляхи посилення співпраці в різних сферах".

У понеділок Аль-Хаджа написав для видання The National статтю разом із послом Ізраїлю в ОАЕ Ейтаном Нає, який зустрівся з Аль-Хаджа минулого тижня.

"Шість місяців тому еміратського та ізраїльського дипломата навряд чи можна було побачити разом, а тим більше за співавтором газетної статті", - сказали вони.

"Відкриття прямих відносин і посольств здавалося нереальним. Але ось ми зараз, посол Еміратів в Ізраїлі та глава місії Ізраїлю в ОАЕ, публічно, разом, пишемо в один голос", - йдеться в матеріалі.

Відносини між ОАЕ та Ізраїлем покращилися у вересні минулого року після підписання "Авраамової угоди".

Нагадаємо, у січні в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі відкрилось посольство Ізраїлю. Відомство має сприяти розвитку відносин між країнами на всіх рівнях.

У вересні 2020 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, міністри закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і Бахрейну шейх Абдалла бен Заїд Аль Нахайян та Абдель Латіф аль-Заяни підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі в присутності тоді ще президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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