Исторический визит. Израильский премьер впервые посетил ОАЭ

"Я ценю ваше теплое гостеприимство. Это замечательный прием. Я очень рад быть здесь во время первого официального визита израильского лидера. Мы рассчитываем на укрепление отношений между странам", - заявил Беннет в аэропорту Абу-Даби.

Сегодня ожидается его встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Как пишет The Times of Israel, визит вызван обеспокоенностью Израиля и союзников в Персидском заливе ядерной программой Ирана. На прошлой неделе переговоры между Ираном и мировыми державами снова зашли в тупик.