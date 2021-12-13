UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Исторический визит. Израильский премьер впервые посетил ОАЭ

Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет стал первым израильским премьером, который посетил с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Накануне он встретился с имнистром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Я ценю ваше теплое гостеприимство. Это замечательный прием. Я очень рад быть здесь во время первого официального визита израильского лидера. Мы рассчитываем на укрепление отношений между странам", - заявил Беннет в аэропорту Абу-Даби.

Сегодня ожидается его встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Как пишет The Times of Israel, визит вызван обеспокоенностью Израиля и союзников в Персидском заливе ядерной программой Ирана. На прошлой неделе переговоры между Ираном и мировыми державами снова зашли в тупик.

Напомним, в прошлом году Израиль и ОАЭ наладили связи в рамках так называемых Авраамовых соглашений при посредничестве США и с тех пор отношения бурно развиваются. Впоследствии отношения была налажены с Байхрейном, Суданом и Марокко, с другими арабскими странами Израиль продолжает переговоры.

А в июне 2021 года в столице ОАЭ открылось посольство Израиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские ЭмиратыИзраиль