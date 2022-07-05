Исторический момент. Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Сегодня, 5 июля, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. На церемонии присутствовали главы Министерств иностранных дел обеих стран, которые поставили свои подписи под документом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Хаависто заявил, что военный оборонный потенциал Финляндии, готовность гражданского населения к обороне и стойкость финнов увеличат силу НАТО.

После подписания документа министры иностранных дел Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подчеркнули важность новых союзников для Союза.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. После чего Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, обвиняя страны в "поддержке террористов".

Накануне саммита НАТО в Мадриде стало известно, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум.

29 июня НАТО пригласило Финляндию и Швецию стать членами НАТО.

Прежде чем Финляндия и Швеция станут действительными членами военного союза, членство еще должно быть ратифицировано во всех странах НАТО на национальном уровне. По оценкам, раунд ратификации займет несколько месяцев или даже год.