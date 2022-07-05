Історичний момент. Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

Сьогодні, 5 липня, Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. На церемонії були присутні глави міністерств закордонних справ обох країн, які поставили свої підписи під документом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Хаавісто заявив, що військовий оборонний потенціал Фінляндії, готовність цивільного населення до оборони і стійкість фінів збільшать силу НАТО.

Після підписання документа міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії Анн Лінде та Пекка Хаавісто підкреслили важливість нових союзників для Союзу.

Нагадаємо, 18 травня Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Після чого Туреччина заблокувала розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, звинувачуючи країни в "підтримці терористів".

Напередодні саміту НАТО в Мадриді стало відомо, що Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Сторони домовилися підписати відповідний меморандум.

29 червня НАТО запросило Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

Перш ніж Фінляндія та Швеція стануть дійсними членами військового союзу, членство ще має бути ратифіковано у всіх країнах НАТО на національному рівні. За оцінками, раунд ратифікації триватиме кілька місяців чи навіть рік.