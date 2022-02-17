Впервые в Украине. Для школьников проведут урок по медиаграмотности: дата

"Сегодня и завтра во всех школах страны состоится всеукраинский урок по медиаграмотности. Впервые в Украине. Урок не просто символический. Сейчас информационные атаки со стороны РФ происходят каждый день. Мы - в эпицентре дезинформации", - написал он.

Организатором данной инициативы стал Национальный проект "Фильтр" при Министерстве культуры и информполитики совместно с Министерством образования и науки.

Для учебных заведений подготовили специальные учебные материалы по медиаграмотности, размещенные на онлайн-платформе проекта filter.mkip.gov.ua.

Медиаграмотность - один из ключевых навыков, которым могут пользоваться все люди, начиная с детства. Для того, чтобы предотвратить распространение манипуляций, фейков. И, конечно, для развития информационной гигиены, критического мышления и внутреннего фильтра потребления информации. Медиаграмотность - одна из наиболее эффективных защит от дезинформации.