Вперше в Україні. Для школярів проведуть урок з медіаграмотності: дата

"Сьогодні та завтра у всіх школах країни відбудеться всеукраїнський урок з медіаграмотності. Вперше в Україні. Урок не просто символічний. Наразі інформаційні атаки з боку РФ відбуваються щодня. Ми - в епіцентрі дезінформації", - написав він.

Організатором даної ініціативи став Національний проект "Фільтр" при Міністерстві культури та інформполітики спільно з Міністерством освіти і науки.

Для навчальних закладів підготували спеціальні навчальні матеріали з медіаграмотності, розміщені на онлайн-платформі проекту filter.mkip.gov.ua.

Медіаграмотність - один з ключових навичок, яким можуть користуватися всі люди, починаючи з дитинства. Для того, щоб запобігти поширенню маніпуляцій, фейків. І, звичайно, для розвитку інформаційної гігієни, критичного мислення і внутрішнього фільтра споживання інформації. Медіаграмотність-одна з найбільш ефективних захистів від дезінформації.