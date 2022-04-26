Историческая встреча по Украине в Рамштайне началась. Глава Пентагона назвал ее цель

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о начале встречи представителей более 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Глава Пентагона добавил, что главная цель переговоров - гарантии безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Остина.

"Мы только что начали историческую встречу - более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России", - написал в своем Twitter глава Пентагона. Он подчеркнул, что главная цель встречи - это договориться о краткосрочных и долгосрочных требованиях безопасности Украины. К своему посту Остин прикрепил несколько фотографий с переговоров. На них можно увидеть министра обороны Украины Алексея Резникова. Фото: встреча в Рамштайне по Украине (twitter.com/SecDef)