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Історична зустріч по Україні в Рамштайні почалася. Глава Пентагону назвав її мету

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про початок зустрічі представників понад 40 країн на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Глава Пентагону додав, що головна мета переговорів - гарантії безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Остіна.

"Ми тільки що почали історичну зустріч - більше 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні перемогти в боротьбі з несправедливим вторгненням Росії", - написав у своєму Twitter глава Пентагону.

Він підкреслив, що головна мета зустрічі - це домовитися про короткострокові і довгострокові вимоги безпеки України. До свого посту Остін прикріпив кілька фотографій з переговорів. На них можна побачити міністра оборони України Олексія Резнікова.

Фото: зустріч в Рамштайні по Україні (twitter.com/SecDef)

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині проходить зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню

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