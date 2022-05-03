"Историческая ошибка". Лавров отличился скандальным заявлением о евреях и Гитлере: реакция мира

Высказывание Сергея Лаврова о том, что евреи якобы являются "самыми ярыми антисемитами", вызвало волну осуждения в мировом сообществе. Главу МИД России обвинили в расизме, а его скандальное заявление назвали попыткой оправдать массовые убийства украинцев.
Как мир реагирует на слова Лаврова о еврейском народе - в материале РБК-Украина ниже.
1 мая во время интервью итальянскому каналу Rete4 министр иностранных дел РФ попытался объяснить необходимость "денацификации" Украины.
Он сравнил президента Владимира Зеленского с Гитлером, у которого, по мнению Лаврова, также были еврейские корни. Кроме того, глава МИД РФ обвинил в антисемитизме самих евреев.
"Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил Лавров.
В Израиле высказывание российского дипломата спровоцировало скандал. С резкой критикой в адрес Лаврова выступили политики и представители многих общественных организаций. Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла РФ для разъяснительной беседы.
Премьер-министр Нафтали Беннет выступил против заявления Сергея Лаврова, назвал его ложью, которая призвана "обвинить евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым освободить угнетателей евреев от их ответственности".
По словам Беннета, которые приводит издание The Jerusalem post, никакая война в наше время не является Холокостом и не похожа на Холокост. "Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического оружия должно быть немедленно прекращено", - отметил израильский премьер.
Руководитель МИД страны Яир Лапид заявил, что Израиль ждет извинений. В Twitter он написал, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой". Лапид подчеркнул, что самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме.
Руководитель мемориального комплекса "Яд Вашем" Дани Даем назвал заявление Сергея Лаврова оскорблением жертв нацизма и пропагандой инверсии Холокоста - попыткой превратить жертв в преступников.
В публикации израильской газеты Haaretz говорится, что "гротескные" заявления главы российского МИДа о Гитлере разжигают антисемитский огонь в мире. Также издание опубликовало комментарий Американского еврейского комитета, в котором организация выражает мнение о необходимости денацификации в Москве, а не в Киеве.
В ответ на критику со стороны Израиля Министерство иностранных дел России сегодня обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве.
В публикации в Twitter от 3 мая говорится о том, что заявление главы внешнеполитического ведомства Израиля Яира Лапида является "антиисторическим".
Президент Владимир Зеленский считает, что глава Министерства иностранных дел России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов, а в РФ забыли уроки Второй мировой войны или никогда их не учили.
По словам Зеленского, остается вопросом, будет ли посол Израиля и далее находиться в Москве, учитывая позицию РФ, и остануться ли отношения у Израиля с Россией.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комментарии Лаврова демонстрируют ненависть России к другим народам, и российский дипломат не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм элит.
Глава ОПУ напомнил, что перед тем как сравнивать Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев, РФ совершило ракетную атаку на мемориал Бабий Яр. "Такая неприкрытая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа", - подчеркнул Ермак.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что пытаясь переписать историю, Москва ищет оправдания массовых убийств украинцев.
Власти Германии назвали резонансное заявление главы МИД РФ пропагандистским и настолько абсурдным, что не видят необходимости его комментировать.
"Распространяемая Сергеем Лавровым российская пропаганда не нуждается в комментариях. Это абсурдно", - процитировали официального представителя правительства Германии Штеффена Гебештрайта в France 24.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступление Сергея Лаврова в на итальянского телеканале оказалось сеансом политической агитации, а заявления российского дипломата о Гитлере назвал неприличными. Драги раскритиковал канал Rete4 за скандальный эфир с главой МИД России.
"То, что сказал Лавров, является ошибкой. Часть о Гитлере действительно неприлична. Телевидение свободно транслирует эти мысли. Говорили, что будет интервью, а на самом деле это был сеанс политической агитации", - подчеркнул итальянский премьер.
При этом медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит канал Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова, заявив, что глава МИД РФ - это "второй человек в России", а интервью с ним якобы "документ современной истории".
Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что использование РФ аналогии с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста.
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