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Источники рассказали, при каком условии "Слуга народа" может войти в коалицию

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Если численность фракции "Слуга народа" упадет ниже 226 человек, то она может задуматься о коалиции с "Голосом". Источники считают, что эти конструкции пока носят сугубо теоретический характер.

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Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках".

"Такие сценарии потенциально возможны, если во фракции случится какое-то действительно большое, системное обострение. Как видим, история с Леросом к этому не привела, хотя, может, ее для этого и инспирировали", - рассказал источник

По его мнению, одним из поводов для такого конфликта могло бы стать рассмотрение в Раде какого-то важного документа, связанного с ситуацией на Донбассе. Однако, наработок по выборам в ОРДЛО, амнистии или другим чувствительным вопросам пока нет.

Кроме того, в правительстве могут произойти и более масштабные перестановки. "Слуга народа", депутатские группы "Довира" и "За майбутнє" могут создать коалицию.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят закон об оппозиции, но парламент нуждается в изменениях и в коалиции.

Напомним, у Владимира Зеленского оценили возможность досрочных выборов в Раду.

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