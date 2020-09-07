Джерела розповіли, за якої умови "Слуга народу" може увійти в коаліцію

Якщо чисельність фракції "Слуга народу" впаде нижче 226 осіб, то вона може задуматися про коаліцію з "Голосом". Джерела вважають, що ці конструкції поки носять суто теоретичний характер.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Невдалі кадри: чому у влади знову заговорили про гучні відставки".

"Такі сценарії потенційно можливі, якщо у фракції станеться якесь справді велике, системне загострення. Як бачимо, історія з Леросом до цього не привела, хоча, може, її для цього й інспірували", - розповіло джерело

На його думку, одним із приводів для такого конфлікту міг би стати розгляд у Раді будь-важливого документа, пов'язаного з ситуацією на Донбасі. Однак, напрацювань щодо виборів в ОРДЛО, амністії або інших чутливих питань поки немає.

Крім того, в уряді можуть відбутися і більш масштабні перестановки. "Слуга народу", депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє" можуть створити коаліцію.

Раніше повідомлялося, що в Україні готують закон про опозицію, але парламент потребує змін і в коаліції.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського оцінили можливість дострокових виборів в Раду.