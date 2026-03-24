Істерика в МЗС РФ: Кремль залучає Інтерпол, щоб помститися українці за приниження посла

За словами народного депутата Ярослава Юрчишина, наразі РФ намагається домогтися оголошення Ірини Земляної в міжнародний розшук, а це вже пряма спроба використати ресурси Інтерполу для тиску на українських журналістів та активістів.

З чого все почалося

Приводом для переслідування стали події травня 2022 року у Польщі. Так, під час акції протесту проти російської агресії активісти облили посла РФ Сергія Андрєєва буряковим соком. Російська пропаганда та правоохоронна система миттєво назвали цей інцидент "нападом на дипломата".

Абсурдний вирок московського суду

Не маючи доступу до активістки, московський суд заочно засудив Ірину Земляну до 13 років ув’язнення. Крім вигаданого "нападу", жінку звинуватили у поширенні так званих "фейків" про російську армію.

"Московський суд влаштовує розправу над українською журналісткою і медіаексперткою Ірина Земляна за те, що вона влаштувала акцію протесту перед російським послом Андрєєвим", - пише нардеп.

Сама активістка заявляє, що справа є повністю сфабрикованою і не має нічого спільного з правосуддям. Вона наголошує, що її невинуватість підтверджується матеріалами відео та фото, а польські правоохоронці не висунули до неї претензій.

За її словами, фото- та відеоматеріали підтверджують мирний характер протесту, що не несло загрози життю дипломата.

Спроба маніпуляції Інтерполом

Як повідомляє народний депутат Ярослав Юрчишин, наразі РФ намагається домогтися оголошення Земляної в міжнародний розшук. Україна наполягає, що запит РФ є частиною ширшої кампанії з переслідування незгодних із політикою Кремля.

Національна поліція України, яка представляє країну в Інтерполі, вже взяла справу під особливий контроль.

Головні аргументи захисту: