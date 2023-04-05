Істеричне ниття пропагандистів. Подоляк розповів, що буде з РФ після вступу Фінляндії до НАТО

Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО повністю зануляє Російську Федерацію як глобального політичного гравця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
За його словами, державу-агресора тепер чекає повна демілітаризація та денуклеаризація. Окрім цього буде зруйновано проросійське економічне та інформаційне лобі.
"Далі - обов'язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів", - написав Подоляк.
Нагадаємо, вчора Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.
Варто зазначити, що після вступу Фінляндії до НАТО кордон Росії з альянсом збільшився.
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