Истерическое нытье пропагандистов. Подоляк рассказал, что будет с РФ после вступления Финляндии в НАТО

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, государство-агрессора теперь ждет полная демилитаризация и денуклеаризация. Кроме этого, будет разрушено пророссийское экономическое и информационное лобби.

Напомним, вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли у штаб-квартиры НАТО.

Следует отметить, что после вступления Финляндии в НАТО граница России с альянсом увеличилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.