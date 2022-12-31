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Історична помилка 2022 року: Данілов розповів, що думає про дії Путіна

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Рішення про напад Росії на Україну являється найбільшою помилкою Володимира Путіна у 2022. Однак у 2023 році головним завданням українців буде зупинити українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter голови РНБО Олексія Данилова.

За словами Данілова, нападу Росії на Україну є найбільшою усторичною помилкою російського диктатора Володимира Путіна.

"Підсумки 2022 і прогноз на 2023 рік. Найбільша історична помилка Путіна і Росії – це напасти на Україну. Тепер головним змістом подій 2023 року буде не питання перемогти росію, а зупинити Україну в її ненависті до кривавих "братів" після того, як ми вийдемо на кордони 1991 року", - написав Данілов.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, для цього військам потрібні 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, надання Україні необхідної зброї є найшвидшим шляхом до миру.

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Російська ФедераціяОлексій Данілов