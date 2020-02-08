Исследование не выявило технических неполадок разбившегося вертолета Брайанта

Двигатели вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта, который потерпел авиакатастрофу, не показали никаких признаков внутреннего отказа. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в отчете Национального совета по безопасности на транспорте, оба двигателя вертолета во время исследований не показали никаких признаков "катастрофического внутреннего сбоя".

"Таким образом, результаты, хотя и предварительные, указывают на отсутствие явных признаков механических проблем, которые могли бы способствовать катастрофы, в которой погиб 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и семь других лиц, находящихся на борту вертолета", - говорится в сообщении.

При этом в отчете говорится, что механические проблемы еще могут быть выявлены после более детального изучения.

Напомним, 26 января вертолет с Брайантом упал в горах вблизи города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было 9 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли.

Также РБК-Украина писало, что бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета, будет введен в Зал славы баскетбола в 2020 году