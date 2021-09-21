Испытательный срок и договор: Рада поддержала законопроект о трудовых отношениях

Верховная рада Украина поддержала за основу законопроект № 5388 о трудовых отношениях. Он призван урегулировать порядок заключения трудовых договоров и вопросы испытательного срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Документ предлагает упростить процедуру заключения срочного трудового договора и прохождения испытательного срока при приеме на работу. А также оптимизировать порядок предоставления информации об условиях, применяемых к трудовому договору, в том числе о режиме работы, времени отдыха и отпусков; в ряде случаев исключить необходимость согласовать разрыв трудовых отношений с профсоюзом.

Предлагается предусмотреть, что работник и работодатель могут предусмотреть дополнительные права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, условия прекращения договора, в том числе досрочного.

Кроме того, предлагается установить, что трудовой договор может быть бессрочным, заключаемым на неопределенный срок, и срочным, который заключается на определенный срок, но не более чем на пять лет.

Предлагается также предусмотреть, что испытательный срок не устанавливается при заключении трудового договора: