Испытательный срок и договор: Рада поддержала законопроект о трудовых отношениях
Верховная рада Украина поддержала за основу законопроект № 5388 о трудовых отношениях. Он призван урегулировать порядок заключения трудовых договоров и вопросы испытательного срока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Документ предлагает упростить процедуру заключения срочного трудового договора и прохождения испытательного срока при приеме на работу. А также оптимизировать порядок предоставления информации об условиях, применяемых к трудовому договору, в том числе о режиме работы, времени отдыха и отпусков; в ряде случаев исключить необходимость согласовать разрыв трудовых отношений с профсоюзом.
Предлагается предусмотреть, что работник и работодатель могут предусмотреть дополнительные права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, условия прекращения договора, в том числе досрочного.
Кроме того, предлагается установить, что трудовой договор может быть бессрочным, заключаемым на неопределенный срок, и срочным, который заключается на определенный срок, но не более чем на пять лет.
Предлагается также предусмотреть, что испытательный срок не устанавливается при заключении трудового договора:
- с лицом младше 18 лет;
- с беременной женщиной;
- сроком до 12 месяцев;
- с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы;
- в других случаях, предусмотренных законом.